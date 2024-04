La Soluzione ♚ Libretto d assegni

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Libretto d assegni. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CARNET

Curiosità su Libretto d assegni: Su cui l'assegno è tratto; la convenzione di assegno, ovvero l'autorizzazione da parte della banca di emettere assegni. fisicamente, gli assegni bancari... Il Carnet ATA, spesso definito come il passaporto per le merci, è un documento doganale internazionale che consente l'esportazione e l'importazione temporanea esentasse e esenti da dazi di merci fino alla durata massima di un anno. È costituito da moduli di dichiarazione doganale unificati pronti per essere utilizzati in tutti i valichi di frontiera. È una garanzia per i dazi doganali e le tasse globalmente accettata che può sostituire il deposito cauzionale richiesto dalle autorità doganali e può essere utilizzato in più Paesi in più viaggi fino alla validità di un anno. L'acronimo ATA è una combinazione dei termini francesi e inglesi ...

