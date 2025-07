Gli si dice addio festeggiando nei cruciverba: la soluzione è Celibato

CELIBATO

Curiosità e Significato di Celibato

Perché la soluzione è Celibato? Celibato indica lo stato di chi sceglie di non sposarsi o di rinunciare al matrimonio, spesso per motivi religiosi o personali. È un impegno che può essere temporaneo o permanente, simbolo di dedizione e libertà individuale. Quando si dice gli si dice addio festeggiando, si fa riferimento ai festeggiamenti legati a questa scelta importante nella vita di una persona.

Come si scrive la soluzione Celibato

Se ti sei imbattuto nella definizione "Gli si dice addio festeggiando", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

E Empoli

L Livorno

I Imola

B Bologna

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T T C I A A N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CANTATI" CANTATI

