MIOPIA

Curiosità e Significato di Miopia

Perché la soluzione è Miopia? La parola miopia indica l'incapacità di vedere chiaramente gli oggetti lontani, come se si avesse una visione offuscata del futuro. È un termine che si usa anche in senso figurato per descrivere chi è poco lungimirante, cioè incapace di prevedere le conseguenze a lungo termine delle proprie azioni. In sintesi, rappresenta una visione ristretta e poco aperta al domani.

Come si scrive la soluzione Miopia

M Milano

I Imola

O Otranto

P Padova

I Imola

A Ancona

