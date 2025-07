Come la casa del presidente degli USA nei cruciverba: la soluzione è Bianca

BIANCA

Curiosità e Significato di Bianca

Non fermarti alla soluzione! Conosci Bianca più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Bianca.

Perché la soluzione è Bianca? Bianca si riferisce alla Casa Bianca, la residenza ufficiale del presidente degli Stati Uniti a Washington. Il nome deriva dal colore candido delle sue facciate, simbolo di purezza e prestigio. Questa storica dimora rappresenta il cuore del potere americano e un'icona riconosciuta a livello globale, incarnando l'equilibrio tra tradizione e leadership.

Come si scrive la soluzione Bianca

La definizione "Come la casa del presidente degli USA" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

I Imola

A Ancona

N Napoli

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

