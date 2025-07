Chi lo guadagna, si stacca nei cruciverba: la soluzione è Terreno

TERRENO

Curiosità e Significato di Terreno

La soluzione Terreno di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Terreno per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Terreno? Terre si riferisce a vaste aree di suolo, spesso proprietà o terreni agricoli. Il detto Chi lo guadagna, si stacca suggerisce che chi ottiene profitto da un terreno potrebbe decidere di venderlo o separarsene, lasciando spazio a nuove opportunità. È un termine che richiama la proprietà e il valore legato alla terra, elemento fondamentale in agricoltura e immobiliare.

Come si scrive la soluzione Terreno

Hai davanti la definizione "Chi lo guadagna, si stacca" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

E Empoli

R Roma

R Roma

E Empoli

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O R T S E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ESTRO" ESTRO

