ASSONANTI

Curiosità e Significato... La parola Assonanti è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Assonanti.

Perché la soluzione è Assonanti? Le assonanti sono parole che condividono suoni consonanti simili, creando un effetto musicale nella poesia o nel testo, anche se le vocali non sono perfettamente uguali. È una tecnica usata per rendere più armonioso e coinvolgente un componimento, senza richiedere una rima totale. Le assonanti danno ritmo e musicalità, rendendo le parole più memorabili e piacevoli all’orecchio.

A Ancona

S Savona

S Savona

O Otranto

N Napoli

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

