Aprire un regalo o rifiutare qualcosa nei cruciverba: la soluzione è Scartare

Home / Soluzioni Cruciverba / Aprire un regalo o rifiutare qualcosa

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Aprire un regalo o rifiutare qualcosa' è 'Scartare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCARTARE

Curiosità e Significato di Scartare

La parola Scartare è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Scartare.

Perché la soluzione è Scartare? Scartare significa togliere l’imballaggio da un regalo o da un oggetto, rendendolo pronto all’uso. Può anche indicare il rifiuto di qualcosa, come un’idea o un’opportunità, considerandola non adatta o non interessante. È un termine molto versatile, che si utilizza sia per aprire regali che per escludere alternative. Insomma, scartare è il gesto di liberare o eliminare, a seconda del contesto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Rinnegare rifiutare la paternità di un qualcosaRifiutare di dare qualcosaCommettere qualcosa volontariamente farlo diSi possono aprire in banca oppure alla postaHa sempre qualcosa da consegnare

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Scartare

Se "Aprire un regalo o rifiutare qualcosa" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

C Como

A Ancona

R Roma

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

B R I A B A E A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ABBAIARE" ABBAIARE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.