BANCO

Curiosità e Significato di Banco

Perché la soluzione è Banco? Banco indica il mobile su cui gli studenti si appoggiano durante le lezioni, spesso presente nelle aule scolastiche. È un elemento fondamentale per studiare e scrivere, creando uno spazio di lavoro personale. Il termine richiama anche l’idea di un banco di lavoro o di un banco di commercio, ma in contesto scolastico rappresenta il punto di incontro tra insegnanti e alunni, essenziale per l’apprendimento quotidiano.

Come si scrive la soluzione Banco

La definizione "Vi si siede lo scolaro" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

A Ancona

N Napoli

C Como

O Otranto

