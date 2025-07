Uno strappo ai propri principi nei cruciverba: la soluzione è Deroga

Home / Soluzioni Cruciverba / Uno strappo ai propri principi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Uno strappo ai propri principi' è 'Deroga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DEROGA

Curiosità e Significato di Deroga

La parola Deroga è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Deroga.

Perché la soluzione è Deroga? Una deroga è un'eccezione o una modifica temporanea rispetto a regole o principi stabiliti. Viene concessa per adattarsi a situazioni particolari, permettendo di aggirare le norme senza modificarle definitivamente. È come fare uno strappo ai propri principi per risolvere un problema urgente, ma senza compromettere il quadro generale. La deroga, insomma, è uno strumento di flessibilità utile in molte circostanze.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il Santo che credeva solo ai propri occhiPensano solo ai propri interessiVende voli ai propri clientiCorrispondere ai propri gustiI nomi propri conferiti ai luoghi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Deroga

Se "Uno strappo ai propri principi" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

D Domodossola

E Empoli

R Roma

O Otranto

G Genova

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N B O N E E R R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BRENNERO" BRENNERO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.