Corrispondere ai propri gusti

: È considerato uno stato di contenuto opposto al dolore che può essere di breve durata o cronico. Il piacere è un sentimento o un'esperienza, più o meno durevole, che corrisponde alla percezione di una condizione positiva, fisica o psicologica, proveniente dall'organismo. Con il masochismo i due sentimenti contrastanti vengono associati tramite la ricerca del piacere attraverso il dolore. È un concetto presente universalmente nella filosofia, nella psicologia e nella psichiatria.

Italiano: Sostantivo: piacere ( approfondimento) m sing (pl.: piaceri) . (filosofia) (psicologia) percezione di condizioni favorevoli. (spregiativo) mera soddisfazione degli appetiti peccaminosi. Verbo: Intransitivo: piacere (vai alla coniugazione) . essere di gradimento verso qualcuno. (per estensione) apprezzare con gusto e consapevolmente. (per estensione) (gergale) confermare riconoscenza, talvolta in modo concitato.