EDICOLA

Curiosità e Significato di Edicola

Hai risolto il cruciverba con Edicola? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Edicola.

Perché la soluzione è Edicola? Una rivendita stradale è un punto vendita situato in strada o in zone di passaggio, dove si vendono quotidiani, riviste, biglietti, caramelle e altri piccoli prodotti di consumo. La parola corretta è edicola, un negozio specializzato nella vendita di giornali e periodici, spesso con servizi aggiuntivi come ricariche telefoniche o giochi. È il luogo ideale per rimanere sempre aggiornati e fare qualche acquisto veloce.

Come si scrive la soluzione Edicola

Hai davanti la definizione "Una rivendita stradale" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

E Empoli

D Domodossola

I Imola

C Como

O Otranto

L Livorno

A Ancona

