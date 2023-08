Sovrintende alla nostra rete stradale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sovrintende alla nostra rete stradale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ANAS

Significato/Curiosita : Sovrintende alla nostra rete stradale

anas s.p.a. è una società per azioni italiana che si occupa di infrastrutture stradali e gestisce la rete di strade statali e autostrade di interesse nazionale...

