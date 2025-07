Un tipo di televisione nei cruciverba: la soluzione è Via Cavo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un tipo di televisione' è 'Via Cavo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VIA CAVO

Curiosità e Significato di Via Cavo

Hai risolto il cruciverba con Via Cavo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Via Cavo.

Perché la soluzione è Via Cavo? VIA CAVO è un gioco di parole che indica un tipo di televisione senza fili, ovvero quella che si connette tramite tecnologia wireless, eliminando i tradizionali cavi. Questo termine scherzoso suggerisce un modo più comodo e moderno di guardare la TV, senza ingombri o vincoli di collegamenti fisici. In sostanza, rappresenta l'evoluzione verso un'esperienza visiva più libera e innovativa.

Come si scrive la soluzione Via Cavo

Se "Un tipo di televisione" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

V Venezia

I Imola

A Ancona

C Como

A Ancona

V Venezia

O Otranto

