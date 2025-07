È tipico dei bovini nei cruciverba: la soluzione è Muggire

MUGGIRE

Curiosità e Significato di Muggire

La parola Muggire è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Muggire.

Perché la soluzione è Muggire? Muggire indica il verso tipico dei bovini, come mucche e bufali. È il suono che emettono per comunicare tra loro, segnalare emozioni o richieste di attenzione. Questo richiamo caratterizza la loro natura tranquilla e sociale, rendendo il loro comportamento facilmente riconoscibile. Insomma, è un modo semplice e diretto per capire quando un bovino vuole farsi sentire.

Come si scrive la soluzione Muggire

Hai davanti la definizione "È tipico dei bovini" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

U Udine

G Genova

G Genova

I Imola

R Roma

E Empoli

