MUOVERE

Curiosità e Significato di Muovere

La parola Muovere è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Muovere.

Perché la soluzione è Muovere? Muovere significa cambiare posizione o spostare qualcosa o qualcuno da un luogo all'altro. Può riferirsi sia a oggetti fisici che a situazioni più astratte, come spostare un appuntamento o un'idea. È un termine versatile che indica il cambiamento di posto o di stato, rendendolo utile in molte situazioni quotidiane e comunicative. Un gesto semplice, ma fondamentale per adattarsi e cambiare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Messi in un altro luogoI popoli che si spostano continuamente da un luogo all altroTrasmettere energia da un luogo a un altroMuoversi da un luogo all altroDirigersi in altro luogo

Come si scrive la soluzione Muovere

M Milano

U Udine

O Otranto

V Venezia

E Empoli

R Roma

E Empoli

