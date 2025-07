Salvava il perseguitato politico nei cruciverba: la soluzione è Esilio

ESILIO

Curiosità e Significato di Esilio

Approfondisci la parola di 6 lettere Esilio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Esilio? Esilio indica l'allontanamento forzato di una persona dal proprio paese, spesso per sfuggire a persecuzioni politiche o minacce. È un modo per salvaguardare la vita e la libertà, anche se comporta lontananza e sofferenza. La storia è ricca di figure che hanno scelto o subito l'esilio come forma di protezione o protesta, simbolo di resistenza e sacrificio.

Come si scrive la soluzione Esilio

Se ti sei imbattuto nella definizione "Salvava il perseguitato politico", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

E Empoli

S Savona

I Imola

L Livorno

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L O O I A R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AIROLO" AIROLO

