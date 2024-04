La Soluzione ♚ Una poltrona per più d uno

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Una poltrona per più d uno. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : DIVANO - SOFÀ

Curiosità su Una poltrona per piu d uno: Dalla trama di uno dei più noti titoli di murphy, una poltrona per due del 1983. 48 ore (48 hrs.), regia di walter hill (1982) una poltrona per due (trading... Il divano (anche detto sofà, ottomana o, meno propriamente, canapè) è un sedile imbottito e dotato di braccioli come una poltrona, di diverse forme, in modo da poter accogliere molte persone anche contemporaneamente. È un elemento piuttosto comune dell'arredamento sia privato che pubblico moderno. Si può trovare specialmente nelle abitazioni e viene generalmente collocato in salotto; mentre nei luoghi pubblici si trova frequentemente nelle sale d'aspetto

