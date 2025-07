Più svergognato di uno sfrontato nei cruciverba: la soluzione è Sfacciato

SFACCIATO

Curiosità e Significato di Sfacciato

Perché la soluzione è Sfacciato? Sfacciato descrive una persona che si comporta con una sfrontatezza estrema, senza rispetto o timidezza, arrivando a essere anche più impudente di chi è semplicemente sfrontato. È un termine che evidenzia una mancanza di vergogna nel manifestare atteggiamenti audaci e spesso invadenti. In sostanza, rappresenta uno dei livelli più elevati di sfacciataggine.

Come si scrive la soluzione Sfacciato

S Savona

F Firenze

A Ancona

C Como

C Como

I Imola

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T A S I E T C E Mostra soluzione



