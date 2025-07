Non serve al nullatenente nei cruciverba: la soluzione è Cassaforte

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Non serve al nullatenente' è 'Cassaforte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CASSAFORTE

Curiosità e Significato di Cassaforte

Vuoi sapere di più su Cassaforte? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 10 lettere nella pagina dedicata: Cassaforte.

Perché la soluzione è Cassaforte? Il cassaforte è un contenitore robusto e sicuro, utilizzato per custodire oggetti di valore, come denaro, gioielli o documenti importanti. È ideale per chi desidera proteggere le proprie proprietà da furti o smarrimenti, anche se non si possiede una grande ricchezza. In breve, rappresenta la soluzione affidabile per mettere al sicuro ciò che conta di più.

Come si scrive la soluzione Cassaforte

La definizione "Non serve al nullatenente" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

S Savona

S Savona

A Ancona

F Firenze

O Otranto

R Roma

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

B O I A C L O A R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BARCAIOLO" BARCAIOLO

