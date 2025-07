Non la lascia mai Linus l amico di Charlie Brown nei cruciverba: la soluzione è Coperta

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Non la lascia mai Linus l amico di Charlie Brown' è 'Coperta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COPERTA

Curiosità e Significato di Coperta

Perché la soluzione è Coperta? Una coperta è un tessuto morbido e caldo che si utilizza per coprirsi durante il sonno o nei momenti di relax. Offre comfort e protezione, avvolgendo chi la utilizza in un abbraccio rassicurante. È un oggetto che ci accompagna nelle notti fredde e nelle occasioni di coccole, diventando simbolo di calore e serenità. Insomma, la coperta è il nostro rifugio di tranquillità.

Come si scrive la soluzione Coperta

La definizione "Non la lascia mai Linus l amico di Charlie Brown" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

O Otranto

P Padova

E Empoli

R Roma

T Torino

A Ancona

