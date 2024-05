La Soluzione ♚ Non si lascia mai aperta

: CASSAFORTE

Non si lascia mai aperta



Curiosità su Non si lascia mai aperta: Città dichiarata "aperta" non deve incontrare resistenza; secondo il diritto bellico internazionale, infatti, "aperta" significa "aperta all'occupazione... Una cassaforte è un contenitore con serratura, particolarmente resistente alla forzatura, utilizzato per custodire in modo sicuro oggetti importanti come denaro, preziosi, documenti, medicinali o armi.

