Un amico non ce l ha mai un amica sì

La definizione e la soluzione di 9 lettere: Un amico non ce l ha mai un amica sì. APOSTROFO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

L'apostrofo ( ' oppure ' ) è un carattere tipografico usato nelle lingue scritte in alfabeto latino, spesso annoverato tra i segni d'interpunzione anche se sarebbe più appropriato definirlo un segno paragrafematico e talvolta un segno diacritico. Di questo carattere esistono due varianti: l'apostrofo tipografico o curvo ( ' ) e l'apostrofo dattilografico o diritto ( ' ). In italiano, tale segno viene utilizzato per indicare l'elisione e in ...

