La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Mitigare addolcire' è 'Alleviare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALLEVIARE

Curiosità e Significato di Alleviare

Hai risolto il cruciverba con Alleviare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Alleviare.

Perché la soluzione è Alleviare? Mitigare addolcire significa rendere qualcosa meno intenso o doloroso, alleviando sofferenze o tensioni. È un termine che indica l'azione di calmare, attenuare situazioni difficili o stressanti, portando sollievo e miglioramento. In sostanza, si tratta di trovare modi per rendere meno pesante un momento difficile, favorendo un senso di pace e tranquillità. Una strategia importante per affrontare le sfide quotidiane.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Alleggerire mitigareMitigare attenuarePuò mitigare l artrosiAddolcire la pillolaMitigare moderare

Come si scrive la soluzione Alleviare

Se ti sei imbattuto nella definizione "Mitigare addolcire", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

L Livorno

L Livorno

E Empoli

V Venezia

I Imola

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T R C B I O A A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ACROBATI" ACROBATI

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.