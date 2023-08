Alleggerire mitigare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alleggerire mitigare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LENIRE

Significato/Curiosita : Alleggerire mitigare

Warming; in particolare, riguarderebbero un ipotetico progetto segreto per mitigare il riscaldamento globale. secondo la teoria, l'operazione farebbe parte... Soluzioni diluite a base di bicarbonato di sodio, ammoniaca o acido acetico per lenire l'effetto urticante provocato dalle nematocisti delle meduse. d'altra parte...