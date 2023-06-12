Mitigare attenuare

Home / Soluzioni Cruciverba / Mitigare attenuare

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Mitigare attenuare' è 'Lenire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LENIRE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Mitigare attenuare" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Mitigare attenuare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Lenire? L'azione di lenire consiste nel ridurre la durezza o l'intensità di un dolore o di un disagio, portando sollievo. Si applica spesso per rendere meno acuto un fastidio emotivo o fisico, cercando di calmare tensioni o sofferenze. Attraverso questa pratica, si mira a rendere le sensazioni meno intense e più sopportabili, favorendo un senso di pace e tranquillità.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Mitigare attenuare nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Lenire

La soluzione associata alla definizione "Mitigare attenuare" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Mitigare attenuare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Lenire:

L Livorno E Empoli N Napoli I Imola R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Mitigare attenuare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Alleviare doloriAlleviare un doloreDar sollievo a un doloreAlleggerire mitigareAttenuare raddolcirePuò mitigare l artrosiMitigare, moderareRidimensionare attenuare