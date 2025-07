Minuscola ha due gambe nei cruciverba: la soluzione è Enne

Home / Soluzioni Cruciverba / Minuscola ha due gambe

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Minuscola ha due gambe' è 'Enne'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ENNE

Curiosità e Significato di Enne

Non fermarti alla soluzione! Conosci Enne più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Enne.

Perché la soluzione è Enne? Enne è un termine che indica il numero nove in greco, spesso usato in matematica e in linguaggi specialistici. La parola deriva dal greco ennea e si trova anche in termini come eneagramma. Questa parola rappresenta una quantità o un concetto legato al numero nove, ed è utile conoscere il suo significato per arricchire il proprio vocabolario e capire meglio alcuni contesti culturali e scientifici.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Quello d albergo ha due gambe soleHa due freni e due pedaliIl reato di chi ha due mogliHa due ruote e quattro pedaliLa morsa ne ha due

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Enne

Hai trovato la definizione "Minuscola ha due gambe" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

N Napoli

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E O E T T L N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LETTONE" LETTONE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.