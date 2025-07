Lo è la chioma come la seta nei cruciverba: la soluzione è Serica

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo è la chioma come la seta

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo è la chioma come la seta' è 'Serica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SERICA

Curiosità e Significato di Serica

La parola Serica è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Serica.

Perché la soluzione è Serica? Serica si riferisce a qualcosa di vellutato, sottile e setoso, come appunto la chioma descritta nella frase. Il termine deriva dall'antico nome della Cina, famosa per la produzione della preziosa seta. Questa parola evoca eleganza e raffinatezza, richiamando un tessuto morbido e di alta qualità che ha affascinato l’umanità per secoli. La serica rappresenta il lusso e la tradizione di un’antica arte tessile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo sono le piante a larga chiomaLo venerano milioni di AsiaticiLo è un fiume che si getta in un fiumeSi battezzano con lo spumanteLo è Paperino

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Serica

Non riesci a risolvere la definizione "Lo è la chioma come la seta"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

E Empoli

R Roma

I Imola

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O S P L T A A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SPATOLA" SPATOLA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.