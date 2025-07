La penisola in cui è Jalta nei cruciverba: la soluzione è Crimea

CRIMEA

Curiosità e Significato di Crimea

Perché la soluzione è Crimea? La Crimea è una penisola nel mare Nero, storicamente contesa tra Russia e Ucraina. Nota per il suo ricco patrimonio culturale e paesaggistico, è diventata simbolo di tensioni geopolitiche recenti. La sua posizione strategica e le sue bellezze naturali la rendono un luogo affascinante e complesso, che continua a suscitare interesse e dibattiti a livello internazionale.

Come si scrive la soluzione Crimea

C Como

R Roma

I Imola

M Milano

E Empoli

A Ancona

