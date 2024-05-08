La penisola con Jalta

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La penisola con Jalta' è 'Crimea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CRIMEA

Come completare la definizione Definizione: La penisola con Jalta

La penisola con Jalta Risposta: CRIMEA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: C_____

C_____ Inizia con: C

C Finisce con: A

Definizione: "La penisola con Jalta". Risposta: CRIMEA. Lunghezza: 6 lettere. Schema utile: C_____.

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Perché la soluzione è Crimea? La Crimea è una regione peninsulare situata nel Mar Nero, conosciuta per la sua posizione strategica e il suo patrimonio storico. È caratterizzata da una vasta costa, paesaggi montuosi e città ricche di cultura, come Sebastopoli e Yalta. La penisola ha una storia complessa, segnate da dominazioni diverse e rivendicazioni territoriali. La Crimea rappresenta un punto di interesse geopolitico e culturale, che ha suscitato numerose discussioni internazionali e tensioni politiche nel corso degli anni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La penisola con Jalta". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Nei cruciverba, 'La penisola con Jalta' si risolve con Crimea

La definizione "La penisola con Jalta" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La penisola con Jalta" conferma che la soluzione 'Crimea' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Schemi utili per Crimea

Schema parole: 6

La soluzione inizia con C

La soluzione finisce con A

Schema iniziale: C_____

Schema finale: __IMEA

Le 6 lettere della soluzione Crimea

C Como R Roma I Imola M Milano E Empoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La penisola con Jalta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Crimea' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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