La penisola con Jalta

Sara Verdi | 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La penisola con Jalta' è 'Crimea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CRIMEA

Come completare la definizione

  • Definizione: La penisola con Jalta
  • Risposta: CRIMEA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: C_____
  • Inizia con: C
  • Finisce con: A

Definizione: "La penisola con Jalta". Risposta: CRIMEA. Lunghezza: 6 lettere. Schema utile: C_____.

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Perché la soluzione è Crimea? La Crimea è una regione peninsulare situata nel Mar Nero, conosciuta per la sua posizione strategica e il suo patrimonio storico. È caratterizzata da una vasta costa, paesaggi montuosi e città ricche di cultura, come Sebastopoli e Yalta. La penisola ha una storia complessa, segnate da dominazioni diverse e rivendicazioni territoriali. La Crimea rappresenta un punto di interesse geopolitico e culturale, che ha suscitato numerose discussioni internazionali e tensioni politiche nel corso degli anni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La penisola con Jalta". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Nei cruciverba, 'La penisola con Jalta' si risolve con Crimea

La definizione "La penisola con Jalta" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La penisola con Jalta" conferma che la soluzione 'Crimea' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Schemi utili per Crimea

  • Schema parole: 6
  • La soluzione inizia con C
  • La soluzione finisce con A
  • Schema iniziale: C_____
  • Schema finale: __IMEA

Le 6 lettere della soluzione Crimea

C Como
R Roma
I Imola
M Milano
E Empoli
A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La penisola con Jalta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Crimea' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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