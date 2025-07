La pelle del maiale in cucina nei cruciverba: la soluzione è Cotica

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La pelle del maiale in cucina' è 'Cotica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COTICA

Curiosità e Significato di Cotica

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Cotica, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Cotica? La cotica è la pelle del maiale, spesso utilizzata in cucina per aggiungere sapore e croccantezza a piatti come zuppe, stufati o arrosti. Ricca di grasso, dona gusto e morbidezza alle preparazioni tradizionali italiane. Un ingrediente versatile che, se valorizzato correttamente, arricchisce molte ricette della cucina rustica e genuina.

Come si scrive la soluzione Cotica

Hai trovato la definizione "La pelle del maiale in cucina" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

T Torino

I Imola

C Como

A Ancona

