L auto ha quello di gomme nei cruciverba: la soluzione è Treno

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L auto ha quello di gomme' è 'Treno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRENO

Curiosità e Significato di Treno

Approfondisci la parola di 5 lettere Treno: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Treno? Il termine treno indica un mezzo di trasporto su rotaia, composto da diverse carrozze trainate da una locomotiva. È ideale per spostarsi in modo rapido e comodo tra città e paesi. La parola richiama anche l'immagine di un insieme di elementi collegati tra loro, come le carrozze di un treno. Insomma, rappresenta un sistema organizzato e efficiente per viaggiare su lunghe distanze.

Come si scrive la soluzione Treno

Hai trovato la definizione "L auto ha quello di gomme" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

R Roma

E Empoli

N Napoli

O Otranto

