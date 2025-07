Insuccesso totale ed inaspettato nei cruciverba: la soluzione è Debacle

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Insuccesso totale ed inaspettato' è 'Debacle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DEBACLE

Curiosità e Significato di Debacle

Non fermarti alla soluzione! Conosci Debacle più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Debacle.

Perché la soluzione è Debacle? Debacle indica un fallimento totale, spesso improvviso e inatteso, che porta a conseguenze disastrose. È usato per descrivere situazioni in cui tutto va storto, senza speranza di recupero. Questa parola deriva dal francese e viene impiegata anche in ambito sportivo, politico o aziendale per evidenziare un crollo completo. In sintesi, rappresenta il fallimento più drammatico e totale che ci si possa immaginare.

Come si scrive la soluzione Debacle

Hai davanti la definizione "Insuccesso totale ed inaspettato" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

E Empoli

B Bologna

A Ancona

C Como

L Livorno

E Empoli

