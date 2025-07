Totale e inatteso insuccesso nei cruciverba: la soluzione è Débâcle

DÉBÂCLE

Curiosità e Significato di Débâcle

La soluzione Débâcle di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Débâcle per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Débâcle? DÉBÂCLE indica un fallimento totale e improvviso, come un crollo inaspettato di un sistema o di un progetto. Derivato dal francese, il termine evoca un collasso che coinvolge tutto, lasciando spazio a confusione e disordine. È usato spesso in ambito economico, politico o sportivo, per descrivere situazioni di crisi improvvisa e di grande impatto. Un vero e proprio tonfo senza preavviso.

Come si scrive la soluzione Débâcle

La definizione "Totale e inatteso insuccesso" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

D Domodossola

É -

B Bologna

 -

C Como

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R I A A E P N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PANIERA" PANIERA

