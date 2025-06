Insuccesso totale nei cruciverba: la soluzione è Debacle

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Insuccesso totale' è 'Debacle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DEBACLE

Curiosità e Significato di Debacle

Hai risolto il cruciverba con Debacle? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Debacle.

Perché la soluzione è Debacle? Debacle indica un fallimento totale e catastrofico di un progetto, evento o iniziativa. È quando tutto va storto e i risultati sono disastrosi, lasciando spesso una situazione irrecuperabile. Si usa per descrivere situazioni di grande insuccesso che finiscono in un completo smacco. In breve, rappresenta il culmine di un insuccesso totale, un vero e proprio fallimento senza scampo.

Totale e inatteso insuccesso Un insuccesso totale Totale assenza di sentimentalismo

Come si scrive la soluzione Debacle

Non riesci a risolvere la definizione "Insuccesso totale"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

D Domodossola

E Empoli

B Bologna

A Ancona

C Como

L Livorno

E Empoli

