Il primo rilevatore di onde elettromagnetiche nei cruciverba: la soluzione è Coherer

Home / Soluzioni Cruciverba / Il primo rilevatore di onde elettromagnetiche

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il primo rilevatore di onde elettromagnetiche' è 'Coherer'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COHERER

Curiosità e Significato di Coherer

Approfondisci la parola di 7 lettere Coherer: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Coherer? Il coherer è un dispositivo inventato alla fine dell'Ottocento, considerato il primo rilevatore di onde elettromagnetiche. Funzionava come un interruttore che si attivava in presenza di segnali radio, aprendo la strada alle comunicazioni wireless. Questo innovativo strumento ha aperto la strada alla tecnologia delle telecomunicazioni moderne, dimostrando come l'ingegno umanò possa sfruttare le onde invisibili per connettere il mondo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Rivelatore di onde elettromagneticheUn corpo celeste che emette onde elettromagneticheDispositivo che amplifica i suoni trasmessi mediante onde elettromagneticheGiovanni Primo Ministro fra 800 e 900Desiderato il primo caduto a Calatafimi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Coherer

Hai davanti la definizione "Il primo rilevatore di onde elettromagnetiche" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

O Otranto

H Hotel

E Empoli

R Roma

E Empoli

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O L E R I T I V D L G O I U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ORTO DEGLI ULIVI" ORTO DEGLI ULIVI

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.