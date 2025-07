Il Presidente delle picconate nei cruciverba: la soluzione è Cossiga

COSSIGA

Curiosità e Significato di Cossiga

Approfondisci la parola di 7 lettere Cossiga: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Cossiga? Il Presidente delle picconate è un soprannome che richiama Francesco Cossiga, noto per il suo stile deciso e tagliente, spesso usato per descrivere la sua forte personalità e le sue dichiarazioni schiette. La frase sottolinea il suo ruolo di figura autorevole e spigolosa nel panorama politico italiano, lasciando intendere un leader capace di sfondare con fermezza ogni ostacolo. Un modo colorito per ricordare la sua figura indimenticabile.

Come si scrive la soluzione Cossiga

Non riesci a risolvere la definizione "Il Presidente delle picconate"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

O Otranto

S Savona

S Savona

I Imola

G Genova

A Ancona

