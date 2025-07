I mezzi pubblici viaggiano su quelle preferenziali nei cruciverba: la soluzione è Corsie

Home / Soluzioni Cruciverba / I mezzi pubblici viaggiano su quelle preferenziali

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I mezzi pubblici viaggiano su quelle preferenziali' è 'Corsie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CORSIE

Curiosità e Significato di Corsie

La soluzione Corsie di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Corsie per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Corsie? Le corsie sono percorsi dedicati su strade e autostrade, spesso riservati a mezzi pubblici come bus o tram, per garantire loro un viaggio più rapido e senza intoppi. Sono quelle vie preferenziali dove il traffico è regolamentato per favorire la mobilità sostenibile. Quindi, quando si parla di mezzi pubblici che viaggiano su quelle preferenziali, si fa riferimento alle corsie appositamente riservate.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo è la corsia su cui transitano i mezzi pubblici nelle cittàAbolite come le fermate dei mezzi pubbliciOscillano sui mezzi pubblici ogni giornoL ultima fermata dei mezzi pubbliciGestisce i mezzi pubblici a Milano

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Corsie

Stai cercando la risposta alla definizione "I mezzi pubblici viaggiano su quelle preferenziali"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

R Roma

S Savona

I Imola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N S A A O L I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SINALOA" SINALOA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.