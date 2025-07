Gli arbusti sempreverdi dalle bacche nerastre nei cruciverba: la soluzione è Mirti

Home / Soluzioni Cruciverba / Gli arbusti sempreverdi dalle bacche nerastre

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Gli arbusti sempreverdi dalle bacche nerastre' è 'Mirti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MIRTI

Curiosità e Significato di Mirti

La parola Mirti è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Mirti.

Perché la soluzione è Mirti? Il mirto è un arbusto sempreverde tipico del Mediterraneo, noto per le sue foglie aromatiche e le bacche nerastre che maturano in estate. Apprezzato sia come pianta ornamentale sia per le sue proprietà aromatiche, il mirto simboleggia prosperità e convivialità. È un elemento caratteristico di molte tradizioni mediterranee, arricchendo paesaggi e ricette tipiche. Il suo fascino naturale lo rende un simbolo di bellezza senza tempo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Arbusti sempreverdi dalle bacche nerastreArbusti sempreverdi della macchia mediterraneaArbusti montani che danno bacche per marmellatePianta le cui bacche aromatizzano un forte liquorePiccoi arbusti aromatici

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Mirti

Se "Gli arbusti sempreverdi dalle bacche nerastre" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

I Imola

R Roma

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T I I E O M R C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CIMITERO" CIMITERO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.