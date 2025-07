Fu divisa da un muro nei cruciverba: la soluzione è Berlino

Home / Soluzioni Cruciverba / Fu divisa da un muro

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Fu divisa da un muro' è 'Berlino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BERLINO

Curiosità e Significato di Berlino

Non fermarti alla soluzione! Conosci Berlino più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Berlino.

Perché la soluzione è Berlino? Berlino è la capitale della Germania, famosa per essere stata divisa da un muro durante la Guerra Fredda. Questa città rappresenta simbolicamente la divisione tra Est e Ovest, unendo storia e cultura. Il nome evoca anche il ricordo di quel muro che separò per anni due mondi, diventando un simbolo di lotta per libertà e unità. È un nome che racchiude un importante capitolo della storia europea.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fu divisa dalla cortina di ferroPer il muro ci fu una profonda spaccatura ma non è la città di Berlino dopo il 1961Fu divisa dalla Linea GoticaÈ stata divisa da un muroEra divisa da un muro

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Berlino

Non riesci a risolvere la definizione "Fu divisa da un muro"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

B Bologna

E Empoli

R Roma

L Livorno

I Imola

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N A R G G F I O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GRIFAGNO" GRIFAGNO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.