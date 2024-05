La Soluzione ♚ Fu divisa dalla cortina di ferro

: EUROPA

Curiosità su Fu divisa dalla cortina di ferro: cortina di ferro è un'espressione utilizzata in occidente per indicare la linea di confine che divise l'europa in due zone separate d'influenza politica... L'Europa (AFI: /eu'rpa/) è una regione geografica del mondo, comunemente considerata un continente in base a fattori storico-culturali e geopolitici. Come continente, è l'unico situato interamente nell'emisfero settentrionale (se si considerano le Americhe come un solo continente) e costituisce l'estremità occidentale del supercontinente Eurasia, o anche una delle tre parti (la nord-occidentale) del supercontinente Eurafrasia, che è detto più comunemente "Continente Antico" o "Vecchio Mondo". È stata la culla della civiltà occidentale, assieme al Medio Oriente. La storia e la cultura europea hanno influenzato notevolmente quelle degli ...

