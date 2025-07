È addetta alla sorveglianza della navigazione civile nei cruciverba: la soluzione è Guardia Costiera

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'È addetta alla sorveglianza della navigazione civile' è 'Guardia Costiera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GUARDIA COSTIERA

Curiosità e Significato di Guardia Costiera

Vuoi sapere di più su Guardia Costiera? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 15 lettere nella pagina dedicata: Guardia Costiera.

Perché la soluzione è Guardia Costiera? La Guardia Costiera è il corpo che si occupa di vigilare sulla sicurezza della navigazione civile, proteggendo le persone e i beni in mare. Si occupa di controlli, salvataggi e tutela dell’ambiente marino. È un punto di riferimento fondamentale per chi naviga, garantendo che le attività marittime siano svolte in modo sicuro e responsabile.

Come si scrive la soluzione Guardia Costiera

Stai cercando la risposta alla definizione "È addetta alla sorveglianza della navigazione civile"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

G Genova

U Udine

A Ancona

R Roma

D Domodossola

I Imola

A Ancona

C Como

O Otranto

S Savona

T Torino

I Imola

E Empoli

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

F R A F O T E E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EFFERATO" EFFERATO

