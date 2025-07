Deficit, passivo nei cruciverba: la soluzione è Disavanzo

DISAVANZO

Curiosità e Significato di Disavanzo

Hai risolto il cruciverba con Disavanzo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Disavanzo.

Perché la soluzione è Disavanzo? Il termine disavanzo indica una situazione in cui le uscite di denaro superano le entrate, creando un deficit finanziario. È spesso usato in ambito economico e contabile per descrivere una perdita o un passivo che richiede interventi per ristabilire l'equilibrio. In pratica, rappresenta una situazione di squilibrio tra quello che si spende e ciò che si guadagna, segno di un problema da risolvere.

Il passivo di chi giocaCi va chi resta passivoSi ha se il passivo supera l attivoIl passivo del giocatoreFine di deficit

Come si scrive la soluzione Disavanzo

Hai davanti la definizione "Deficit, passivo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

I Imola

S Savona

A Ancona

V Venezia

A Ancona

N Napoli

Z Zara

O Otranto

