Ci va chi resta passivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci va chi resta passivo.

Soluzione 6 lettere : DERIVA

Significato/Curiosità : Ci va chi resta passivo

La deriva è un termine che può avere diversi significati a seconda del contesto in cui viene utilizzato. In generale, si riferisce a un movimento o a un processo in cui qualcosa o qualcuno si sposta in modo lento e inerziale, solitamente senza un controllo attivo. Può essere applicato in vari contesti, ad esempio: 1. Deriva delle correnti marine: Rappresenta lo spostamento passivo dell'acqua nell'oceano dovuto a varie forze come il vento, la temperatura e la pressione. Questo fenomeno ha un impatto significativo sulla distribuzione degli organismi marini e sul clima globale. 2. Deriva culturale: Indica il cambiamento graduale e non controllato nelle pratiche, nelle credenze o nelle tradizioni di una cultura o di una società. Questo può verificarsi a causa di influenze esterne o di cambiamenti generazionali. 3. Deriva dei continenti: Rappresenta il movimento lento dei continenti sulla superficie terrestre nel corso di milioni di anni, come descritto dalla teoria della tettonica delle placche. In generale, il termine "deriva" implica un cambiamento o uno spostamento che avviene senza un intervento attivo o direzionale, ma piuttosto come risultato di forze o processi naturali.

Altre risposte alla domanda : Ci va chi resta passivo : resta; passivo; Chinare la cresta ; Presta a tassi altissimi; Grande lucertola cresta ta; Foresta tropicale; Lo dà chi presta la sua opera; Si ha se il passivo supera l attivo; Lo presenta una gestione in passivo ; Tutt altro che passivo ; Tutt altro che passivo ; Deficit, passivo ;

