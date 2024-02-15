Il passivo di chi gioca

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il passivo di chi gioca' è 'Perdita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PERDITA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il passivo di chi gioca" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il passivo di chi gioca". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Perdita? Quando si parla di perdita nel contesto di un'attività ludica, si fa riferimento alla situazione in cui un partecipante non riesce a raggiungere gli obiettivi prefissati o subisce uno svantaggio durante il gioco. Questa condizione può essere temporanea o definitiva e spesso rappresenta un momento di sfida e riflessione per il giocatore. La perdita può anche influenzare la motivazione e la strategia adottata, rendendo il percorso più avvincente e coinvolgente.

Per risolvere la definizione "Il passivo di chi gioca", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il passivo di chi gioca" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Perdita:

P Padova E Empoli R Roma D Domodossola I Imola T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il passivo di chi gioca" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

