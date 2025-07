Un congegno di sicurezza delle caldaie nei cruciverba: la soluzione è Valvola

VALVOLA

Curiosità e Significato di Valvola

Perché la soluzione è Valvola? Una valvola di sicurezza per caldaie è un dispositivo fondamentale che protegge l’impianto da eventuali sovrapressioni o surriscaldamenti. Quando la pressione supera il limite di sicurezza, questa valvola si apre automaticamente per scaricare l’eccesso di acqua o vapore, evitando danni o esplosioni. È un componente essenziale per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento della caldaia.

Come si scrive la soluzione Valvola

La definizione "Un congegno di sicurezza delle caldaie" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

V Venezia

A Ancona

L Livorno

V Venezia

O Otranto

L Livorno

A Ancona

