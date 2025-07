Comprende poche case nei cruciverba: la soluzione è Paese

PAESE

Curiosità e Significato di Paese

Vuoi sapere di più su Paese? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere

Perché la soluzione è Paese? Paese indica un'area abitata, spesso di piccole dimensioni, dove vivono persone che condividono usanze e tradizioni. È un luogo ricco di storia e cultura, immerso nella natura o in contesti rurali. Spesso rappresenta un senso di comunità e identità locale. Insomma, un paese è molto più di una semplice dimora: è un microcosmo di vita e tradizione.

Come si scrive la soluzione Paese

La definizione "Comprende poche case" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

A Ancona

E Empoli

S Savona

E Empoli

