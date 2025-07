Calze che non si possono lavare separate nei cruciverba: la soluzione è Collant

COLLANT

Curiosità e Significato di Collant

Vuoi sapere di più su Collant? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Collant.

Perché la soluzione è Collant? I collant sono calze elastiche che coprono gambe e fianchi, spesso indossate per stile e comodità. La loro particolarità è che, una volta aperti o bucati, si consiglia di lavarli insieme, perché sono collegati e non si possono separare senza rischiare di rovinarli o perdere la coppia. Insomma, i collant richiedono cura e attenzione per durare più a lungo.

Come si scrive la soluzione Collant

Non riesci a risolvere la definizione "Calze che non si possono lavare separate"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

O Otranto

L Livorno

L Livorno

A Ancona

N Napoli

T Torino

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D G T A I I O I R N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DIGNITARIO" DIGNITARIO

