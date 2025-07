Armi dette anche sfollagente nei cruciverba: la soluzione è Manganelli

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Armi dette anche sfollagente' è 'Manganelli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MANGANELLI

Curiosità e Significato di Manganelli

La soluzione Manganelli di 10 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Manganelli per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Manganelli? MANGANELLI sono strumenti metallici o di altro materiale usati per sfollare o spostare oggetti pesanti, spesso in ambito militare o industriale. La parola deriva da mangiare, in senso figurato, perché si usano per afferrare o mangiare pezzi di materiali difficili da muovere. Questi attrezzi facilitano il lavoro di sollevamento e movimentazione, rendendo più sicuro e efficiente il trasporto di carichi pesanti.

Come si scrive la soluzione Manganelli

Hai davanti la definizione "Armi dette anche sfollagente" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

A Ancona

N Napoli

G Genova

A Ancona

N Napoli

E Empoli

L Livorno

L Livorno

I Imola

