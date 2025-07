Appellare con fervore per assistenza e conforto nei cruciverba: la soluzione è Invocare

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Appellare con fervore per assistenza e conforto' è 'Invocare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INVOCARE

Curiosità e Significato di Invocare

Hai risolto il cruciverba con Invocare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Invocare.

Perché la soluzione è Invocare? Invocare significa chiedere con entusiasmo e fiducia aiuto, sostegno o protezione. È un gesto di supplica o preghiera in cui si rivolge con fervore a una forza superiore, a una persona o a qualcosa che si desidera ricevere. La parola trasmette l'idea di un appello sincero e deciso, spesso in momenti di bisogno o speranza, per ottenere conforto e assistenza.

Come si scrive la soluzione Invocare

Hai trovato la definizione "Appellare con fervore per assistenza e conforto" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

I Imola

N Napoli

V Venezia

O Otranto

C Como

A Ancona

R Roma

E Empoli

