Conforto che rinfranca
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SOLUZIONE: RISTORO
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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Conforto che rinfranca
- Risposta: RISTORO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: R______
- Inizia con: R
- Finisce con: O
Conforto che rinfranca nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ristoro
La soluzione associata alla definizione "Conforto che rinfranca" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ristoro'.
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Ristoro' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Conforto che rinfranca". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.