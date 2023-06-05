Conforto che rinfranca

Sara Verdi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Conforto che rinfranca' è 'Ristoro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RISTORO

Vuoi approfondire la risposta Ristoro? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Conforto che rinfranca
  • Risposta: RISTORO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: R______
  • Inizia con: R
  • Finisce con: O
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Conforto che rinfranca nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ristoro

La soluzione associata alla definizione "Conforto che rinfranca" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ristoro'.

Le 7 lettere della soluzione

R Roma
I Imola
S Savona
T Torino
O Otranto
R Roma
O Otranto

La soluzione 'Ristoro' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Conforto che rinfranca". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.